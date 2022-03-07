ВСУ отбили Чугуев и разгромили существенную группировку войск России - Генштаб [ Редактировать ]
В понедельник, 7 марта, ВСУ отбили Чугуев и разгромили существенную группировку войск России. Об этом сообщает Генштаб.
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