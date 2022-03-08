В ЕС назвали режим Лукашенко соагрессором в войне России против Украины [ Редактировать ]
В Европейском Союзе рассматривают режим Лукашенко как соагрессора в войне, которую ведет РФ против Украины. Там также призвали Беларусь не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств. Такое заявление сделали в ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.
Там указано, что историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество едино выступает против российской захватнической войны.
Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения.
Вместе с тем Евросоюз выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".
Также Россия должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак.
Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
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