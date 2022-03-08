Требования России к Украине: Зеленский раскрыл детали [ Редактировать ]
Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC, в котором ответил на требования, которые выдвигает Путин.
Основные цитаты:
- Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса.
- Денацификация, которую предлагает Путин, - это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах.
- Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше.
Зеленский считает, что Россия не ограничится Украиной.
- Когда границы прав и свобод нарушаются и наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы будем первыми, вы будете вторыми.
- Чем больше этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще.
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