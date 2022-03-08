"Якщо світ буде осторонь - він втратить себе": Зеленьский виступив з відеозверненням [ Редактировать ]
Владимир Зеленский
Президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням. Основні тези виступи глави держави:
- Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо пʼятисот-кілограмових бомб.
- Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо.
- Ми чули багато запевнень і бачили багато домовленостей. Зокрема, про створення гуманітарних коридорів. Для порятунку наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Всі не спрацювали. Поки що.
- Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово.
- Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу. І цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які НЕ залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди.
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