В Офисе президента Украины назвали озвученные Россией ультиматумы для завершения войны на переговорах – ошибкой. Украина на них не пойдет, ведь чем жестче условия звучат, тем жестче будет сопротивление народа.

Об этом заявил советник главы канцелярии украинского президента Михаил Подоляк на брифинге.

По его словам, президент убежден, что переговоры – это двусторонний путь, поэтому должно быть "предложение на предложение".



"Предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, сначала сделала ошибочный выбор - ставить ультиматумы. Чем жестче ультиматумы от них звучат, тем более ожесточенное сопротивление народа. Тем более мобилизуются украинцы", - сказал советник.

Подоляк подчеркнул, что украинские власти ни на какие ультиматумы не согласятся. Ведь позиция Украины проста – переговоры должны быть реальными и адекватными, что сделает их предметными, а следовательно – не должно быть ультимативной тональности. Промедление России в понимании этого грозит и для нее также большими потерями в результате войны.

"Очевидно, что мы никаких ультиматумов принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за любыми ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы", - добавил советник главы Офиса.