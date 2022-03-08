Нападение России на Украину: главные заявления Джо Бйдена [ Редактировать ]
Джо Байден / Фото: Picture Alliance
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден выступил с заявлением о мерах в отношении Росси в связи с ее нападением на Украину.
Главное:
- Президент США объявил о запрете на импорт российских нефти и газа. Он также предупредил американских потребителей, что в связи с этим цены на бензин продолжат расти.
- Байден призвал Конгресс поддержать закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов. Он отметил, что США будут оказывать Украине и другую помощь.
- "Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед".
- Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.
- Путин не планирует заканчивать войну против Украины. Он будет продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами.
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