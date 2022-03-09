Резников просит украинцев помогать уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и разведки врага [ Редактировать ]
Министр обороны Резников призвал украинцев помогать уничтожать российские системы радиоэлектронной борьбы и разведки.
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