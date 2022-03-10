"Мы готовились, но не верили в это": Ермак высказался о вторжении России в Украину [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как узнал о вторжении РФ в Украину и где был Владимир Зеленский в первые дни войны.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
По словам Ермака, 24 февраля он приехал домой около двух часов ночи. Через час он узнал, что Россия вторглась в Украину и сразу выехал на Банковую. Когда он приехал в Офис президента Владимир Зеленский уже был на месте.
"Сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте. Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, честно скажу. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров и т.д. Но все же мы не верили", - сказал Ермак.
Также он добавил, что последние месяцы украинская армия готовилась к возможному наступлению. Именно благодаря тщательной подготовке России так и не удалось захватить нашу страну.
"Мы готовились, безусловно. И поэтому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - добавил Ермак.
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