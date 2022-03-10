Сегодня утром канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон позвонили президенту России. Они призвали Путина немедленно прекратить огонь в Украине.

Об этом сообщает CNN.

"Лидеры Германии и Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине во время трехстороннего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Указано, что Шольц и Макрон настаивали на том, чтобы любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.

По итогам разговора лидеры трех стран заявили, что будут поддерживать тесный контакт друг с другом в течение следующих нескольких дней.

В Кремле уже сообщали о том, что президент Франции и немецкий канцлер Олаф Шольц провели телефонную беседу с президентом России Путиным относительно российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Продолжили обсуждать тему Украины", - коротко заявил прессе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.