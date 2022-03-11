Путин собирает по всей россии резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны – Зеленский [ Редактировать ]
Президент россии Владимир Путин тайно проводит мобилизацию.
Как рассказал президент Украины Владимир Путин, это сделано, чтобы привлечь к войне в Украине резервистов и срочников.
По словам Зеленского, россия должна ответить за войну, которую начала
"Если это (обстрелы украинских городов и сел - ред.) продолжается, то это значит, что санкционных пакетов недостаточно. Я ожидаю, мы над этим работаем, уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров. россия должна платить цену за эту войну, платить ежедневно" - сказал он.
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