Российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке [ Редактировать ]
В воскресенье утром, 13 марта, российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке Николаевской области. Об этом сообщается в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели из-под завалов достали одного пострадавшего.
В результате авиаударов повреждены жилые дома по ул. Сазоненко, в одном из них находилась семья. Женщина и дочь не травмировались, а отец оказался под завалами.
Спасатели деблокировали пострадавшего, бригада скорой помощи доставила его в больницу.
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