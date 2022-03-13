В воскресенье утром, 13 марта, российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке Николаевской области. Об этом сообщается в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели из-под завалов достали одного пострадавшего.

В результате авиаударов повреждены жилые дома по ул. Сазоненко, в одном из них находилась семья. Женщина и дочь не травмировались, а отец оказался под завалами.

Спасатели деблокировали пострадавшего, бригада скорой помощи доставила его в больницу.