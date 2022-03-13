Гуманитарные коридоры: Верещук сделала заявление [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В воскресенье, 13 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сделала заявление о гуманитарных коридорах.
- колонна, которая двинулась на Мариуполь из Запорожья, сейчас находится в захваченном Россией Бердянске. Верещук надеется, что к вечеру из Мариуполя кого-то удастся вывезти.
- сегодня из Бородянки в Житомир отправят 25 эвакуационных автобусов.
- из Броваров выйдут автобусы, чтобы забрать людей из сел Светильня, Плоского, Гоголевки, Красилова. Их отвезут в Бровары.
- из села Перемога (на восток от Киева) людей будут вывозить автобусами через Березань и Борисполь.
- из Большой Дымерки тоже вывезут людей на Бровары
- в Луганской области людей вывезут из Кременной в Лиман. Также будут вывозить беженцев из Рубежного, Счастья, Новоайдара, Северодонецка и Попасной в Славянск.
по теме
Prev Next
13 марта 2022 10:30 Украина открывает 14 гуманитарных коридоров (список)
В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны
13 марта 2022 09:44 "Россия может планировать применение химического оружия" - Столтенберг
В воскресенье, 13 марта, Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины
13 марта 2022 09:30 В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за 17 дней войны
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны
13 марта 2022 08:44 Завод "Заря-машпроект" разбомбили
В воскресенье, 13 марта, оккупанты разбомбили завод "Заря-машпроект"
13 марта 2022 08:28 "Оккупанты формируют новые подразделения" - Генштаб ВСУ
Оккупанты начали формировать новые подразделения