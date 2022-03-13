"За день потери 700 человек": СБУ перехватила разговор оккупантов под Мариуполем [ Редактировать ]
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В боях за Мариуполь российские оккупанты теряют убитыми сотни людей в день. Украинские спецслужбы перехватили очередной телефонный разговор россиян.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Украины.
Российский солдат, который среди других оккупантов осаждает Мариуполь, рассказал своей жене, что захватить город не дают бойцы "Азова". Ежедневные потери составляют 700 человек, поэтому из-за этого 16 числа планируют вернуться те, кто выжил.
"Мы до тех пор, пока Мариуполь не возьмем. Там "Азов" сидят... У нас просто большие потери, и поэтому мы 16 числа можем вернуться. Ну, выжившие. Вот у знакомого из моего отделения вчера умер лучший друг. Мои друзья - тоже. За день 700 человек. Вчера вошли в город, а там школа, а в школе сидели (азовцы). Они их всех (разбили), и все, дальше все! Связи пока нет! Не знаешь, откуда они стреляют!", - сказал военный РФ.
По его словам, россиянам не удается взять город, ведь все, кто въезжает туда - не возвращается.
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