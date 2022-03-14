"Для уточнения определений": переговоры России и Украины на паузе до завтра [ Редактировать ]
В переговорах России и Украины объявлена пауза до завтра, 15 марта. Обе делегации проведут дополнительную работу в подгруппах.
Об этом сообщает в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - отметил он.
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