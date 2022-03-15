Зеленский сменил главу Киевской областной военной администрации [ Редактировать ]
Александр Павлюк / Фото: "Новинарня"
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной военной администрации. Ее возглавит экс-командующий ООС Александр Павлюк.
При этом новым командующим ООС назначен Эдуард Москалев.
Военная карьера
- В августе 1991 года Павлюка отправили в Германию, где до 1993 года он занимал должность командира танкового взвода в городе Хиллерслебен. Это была его первая руководящая должность. После возвращения в Украину стал командиром танковой роты в родном городе, а впоследствии – заместителем начальника штаба танкового полка. С 1999 по 2006 годы был командиром танкового батальона, заместителем командира бригады.
- С июля 2006 по март 2007 года был командиром украинских миротворческих войск в Косово. После снова продолжил нести службу в Новограде-Волынском, вернулся на прежнюю должность – заместителя командира бригады. Далее стал начальником ее штаба.
- В сентябре 2010 года стал командиром 24 отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого в Яворове на Львовщине. Эту должность занимал до марта 2015 года. Когда Россия начала свою агрессию против Украины, Павлюк и его подразделение заняли оборонительные позиции на Сумщине. Далее – выполняли задания на северной границе.
- В мае 2014 года бригаду отправили в зону АТО. Там были бои за Красный Лиман, Ямполь, Закитное, освобождение Северска, взятие Лисичанска, Хрящеватое, Новосветловка, блокада Луганска, бой за Луганский аэропорт. Сам Павлюк объяснил, что всегда был со своими подчиненными в течение боев в 2014-м. Мол, иначе они бы не воспринимали его как командира.
- Впоследствии командовал войсками Оперативного командования "Запад".
- Летом 2020 года его назначили командующим подготовки командования Сухопутных Войск ВСУ.
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