Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что вторжение России может стать началом третьей мировой войны.

По его мнению, никто не может предсказать, что будет, если Украина не выстоит.

Об этом Зеленский сказал в интервью американскому каналу NBC.

"Никто не знает, возможно, она (третья мировая война, - ред.) уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что никто не может предсказать, когда начнется война и как она закончится.