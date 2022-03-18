Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. Киев и Брюссель будут совместно двигаться к этой цели.

Об этом сообщает в Twitter президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня состоялся предметный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил Зеленский.