Россия из-за провала своих первоначальных планов по вторжению в Украину переходит к "стратегии истощения". Об этом сообщает британская разведка.

Не имея достаточно сил для противостояния с мотивированной украинской армией, Россия перейдет к неизбирательному применению огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса.

Параллельно Владимир Путин значительно усилил контроль над российскими СМИ, чтобы отвлекать внимание населения от насущных проблем и скрывать огромные потери российской армии.