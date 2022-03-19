Россия переходит к "стратегии истощения" - разведка Великобритании [ Редактировать ]
Россия из-за провала своих первоначальных планов по вторжению в Украину переходит к "стратегии истощения". Об этом сообщает британская разведка.
Не имея достаточно сил для противостояния с мотивированной украинской армией, Россия перейдет к неизбирательному применению огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса.
Параллельно Владимир Путин значительно усилил контроль над российскими СМИ, чтобы отвлекать внимание населения от насущных проблем и скрывать огромные потери российской армии.
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