В Демидове Киевской области, где идут активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

По словам местных, на реке осталось 1-2 м до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов, временно захваченном россиянами.

Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов, а также практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов.

В то же время, как свидетельствуют фото, вода уже "стоит" во дворах людей.

"Вода поступает из Киевского водохранилища из-за разрушенной дамбы", - говорится в сообщении местных жителей.