Захваченное оккупантами село в Киевской области под угрозой затопления (фото) [ Редактировать ]
В Демидове Киевской области, где идут активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.
По словам местных, на реке осталось 1-2 м до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов, временно захваченном россиянами.
Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов, а также практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов.
В то же время, как свидетельствуют фото, вода уже "стоит" во дворах людей.
"Вода поступает из Киевского водохранилища из-за разрушенной дамбы", - говорится в сообщении местных жителей.
по теме
В результате российских обстрелов в Святошинском районе Киева начались пожары
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих
Куда именно попали ракеты не сообщается, поскольку это может помочь врагу в корректировке огня
Российские оккупанты 7 марта убили гражданского под Киевом без оружия, с поднятыми руками. Видео украинские военные передали немецким журналистам
Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против россии