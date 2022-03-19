В суботу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків і громадян Швейцарії сказав прямо: "зараз ми маємо шанс".

Шанс показати не тільки росії, а й будь-якому агресору, будь-якій державі-терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто її почав. І, можливо, це останній шанс для людства зупинити війни.