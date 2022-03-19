ВСУ опубликовали список ликвидированных российских генералов [ Редактировать ]
ВСУ опубликовали список ликвидированных российских генералов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.
Наши воины уже уничтожили более десятка высших командиров армии рф. В том числе не менее шести генералов. Вот список:
- генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка Нацгвардии рф.
- генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.
- генерал-майор Андрей Колесников - командующий 29-й армией Восточного военного округа;
- генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.
- генерал-майор Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии.
- генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.
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