Пресс-конференция российских пленных: главные заявления [ Редактировать ]
В субботу, 19 марта, проходит пресс-конференция с российскими пленными.
"Обращаюсь ко всему миру. Донесите в Россию. Заблокируйте новости те, которые им показывают в России. Покажите настоящее, что происходит здесь", - сказал плачущий российский солдат.
Мы уничтожили множество городов... убили семьи... заставили людей жить в подвалах.
Они все прекрасно понимают. Пусть горят в аду те, кто давал и продолжает давать им приказы.
Главные заявления:
- "Сколько бы Путин не направлял в Украину свои войска, ты не захватишь эту территорию"
- Путин обманул не только нас, но и всю россию. Сделал просто из нас фашистов"
- "Обращаюсь ко всему миру. Донесите в россию. Заблокируйте новости те, которые им показывают в россии. Покажите настоящее, что происходит здесь"
- "Мы уничтожили множество городов, убили семьи, заставили людей жить в подвалах"
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