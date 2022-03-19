В субботу, 19 марта, проходит пресс-конференция с российскими пленными.

"Обращаюсь ко всему миру. Донесите в Россию. Заблокируйте новости те, которые им показывают в России. Покажите настоящее, что происходит здесь", - сказал плачущий российский солдат.

Мы уничтожили множество городов... убили семьи... заставили людей жить в подвалах.

Они все прекрасно понимают. Пусть горят в аду те, кто давал и продолжает давать им приказы.

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