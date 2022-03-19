В Запорожской области уничтожили российский вертолет Ка-52 [ Редактировать ]
В Запорожской области уничтожили российский вертолет Ка-52 и повредили еще один такой же.
Также ликвидировали около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага.
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