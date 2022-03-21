"Россия не остановит обстрелы на время переговоров" - песков [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной.
Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных.
Также в кремле высказались о перспективах встречи президентов россии и Украины.
Прогресса на переговорах между рф и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран владимира путина и Владимира Зеленского.
Как известно, переговоры о прекращении войны продолжаются уже неделю в онлайн-режиме.
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