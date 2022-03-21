В понедельник, 21 марта, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной.

Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных.

Также в кремле высказались о перспективах встречи президентов россии и Украины.

Прогресса на переговорах между рф и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран владимира путина и Владимира Зеленского.

Как известно, переговоры о прекращении войны продолжаются уже неделю в онлайн-режиме.