Зеленский создал в Гостомеле военную администрацию [ Редактировать ]
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В Киевской области образована Гостомельская поселковая военная администрация Бучанского района. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.
"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.
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