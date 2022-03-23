Депутатам Госдумы от провластной партии "Единая Россия" запретили покидать страну без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает "Холод" со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Теперь чтобы выехать из россии, депутат должен подать на имя Васильева заявление, в котором будет указана страна, которую он собирается посетить, а также сроки и цель выезда.

В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.