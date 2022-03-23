"Дети встают на защиту нашей страны": Данилов рассказал о сопротивлении в городах [ Редактировать ]
Украина сдерживает врага по всем направлениям, и он никуда не двигается. Даже враг это признает и делает перегруппировку, чтобы снова иметь попытку прорыва.
Об этом отмечает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Он убеждает, что у россиян не получится выполнить свои планы, потому что украинцы настолько сплотились, что даже дети дают отпор вооруженным врагам.
"У меня были слезы, когда дети в оккупированном городе на Юге нашей страны гнали оккупантов и они давали заднюю. Они ехали задним ходом от наших детей. Представьте, что не только взрослые люди, не только мужчины и женщины, дети встают на защиту нашей страны. Такого не было ни в одном году. Сейчас мы формируемся как нация снова", – заявил Данилов.
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