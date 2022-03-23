Украина сдерживает врага по всем направлениям, и он никуда не двигается. Даже враг это признает и делает перегруппировку, чтобы снова иметь попытку прорыва.

Об этом отмечает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он убеждает, что у россиян не получится выполнить свои планы, потому что украинцы настолько сплотились, что даже дети дают отпор вооруженным врагам.

"У меня были слезы, когда дети в оккупированном городе на Юге нашей страны гнали оккупантов и они давали заднюю. Они ехали задним ходом от наших детей. Представьте, что не только взрослые люди, не только мужчины и женщины, дети встают на защиту нашей страны. Такого не было ни в одном году. Сейчас мы формируемся как нация снова", – заявил Данилов.