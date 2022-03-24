В четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО.

НАТО має розуміти – зараз ми у "сірій зоні". Між Заходом і Росією. Але ми світлі люди! І ми захищаємося вже місяць! Місяць героїчного опору. Місяць найчорніших страждань. Місяць безкарного руйнування мирної країни, а разом з нею – всієї архітектури глобальної безпеки. Усе це – на очах у всього світу.

"Більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - сказав президент.