Зараз ми у "сірій зоні": Зеленський виступив на саміті НАТО [ Редактировать ]
В четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО.
НАТО має розуміти – зараз ми у "сірій зоні". Між Заходом і Росією. Але ми світлі люди! І ми захищаємося вже місяць! Місяць героїчного опору. Місяць найчорніших страждань. Місяць безкарного руйнування мирної країни, а разом з нею – всієї архітектури глобальної безпеки. Усе це – на очах у всього світу.
"Більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі", - сказав президент.
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