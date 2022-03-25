В пятницу, 25 марта, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона заявил о том, что ключевые города, в том числе и Мариуполь, под контролем Вооруженных сил Украины, однако город Волноваха фактически уничтожен.

Обстрелы идут по всей линии разграничения:

Авдеевка,

Очеретино,

Торецк,

Угледар.

По его словам, сегодня были удары с воздуха.

Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, и на сегодня такого населенного пункта, по сути, не существует, потому что уничтожены большинство зданий и инфраструктуры.