"Волновахи больше не существует, Мариуполь под контролем ВСУ" - глава ОВА [ Редактировать ]
В пятницу, 25 марта, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона заявил о том, что ключевые города, в том числе и Мариуполь, под контролем Вооруженных сил Украины, однако город Волноваха фактически уничтожен.
Обстрелы идут по всей линии разграничения:
- Авдеевка,
- Очеретино,
- Торецк,
- Угледар.
По его словам, сегодня были удары с воздуха.
Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины.
Он отметил, что ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, и на сегодня такого населенного пункта, по сути, не существует, потому что уничтожены большинство зданий и инфраструктуры.
Поэтому ВСУ перебазировались на другие позиции. Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами.
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