"Я разрешил защитникам Мариуполя покинуть город" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что разрешил защитникам Мариуполя покинуть город.
Об этом рассказал президент в интервью российским СМИ.
Я им говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Сделайте!
"Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых""
В городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить.
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