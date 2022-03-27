Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что разрешил защитникам Мариуполя покинуть город.

Об этом рассказал президент в интервью российским СМИ.

Я им говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Сделайте!

"Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых""