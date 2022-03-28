Тридцять третя доба війни: Генштаб повідомив про оперативну ситуацію [ Редактировать ]
В понеділок, 28 березня, в тридцять третю добу війни, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо стану в країні.
Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.
Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.
- На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
- На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.
- Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.
- На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.
- На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються.
- Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.
по теме
Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности и внеблоковый статус
Оккупанты сожгли дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина под Гостомелем
Российские оккупанты обстреляли село Веселянка в Запорожской области
В воскресенье, 27 марта, был опубликован список 36 публичных деятелей и активистов, задержанных россией на временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины