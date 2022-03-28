Міністерство розвитку громад та територій України запустило соціальну ініціативу "Прихисток" – проект по розміщенню українців які вимушені переїхати із зон бойових дій.

Сотні тисяч наших громадян змушені покинути свій дім, рятуючись від російських бомб та ракет. Проект має на меті заохотити українців поділитися своїм житлом та затишком і прихистити усіх внутрішньо переміщених співгромадян, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.

Власники житла, які допоможуть безкоштовно українцям з проживанням, зможуть отримати компенсацію від держави в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Щоб запропонувати своє житло до проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію необхідно:

подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт prykhystok.gov.ua про готовність прийняти у себе переселенців;

при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС;

до 5-го числа місяця кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та кількість переселенців що у них проживали;

отримати компенсацію;

Ми закликаємо українців, які мешкають у більш безпечних регіонах країни, об’єднатися, підтримати співгромадян у ці нелегкі для країни часи. Разом переможемо!