Глава переговорної групи Давид Арахамія заявив, що одна країна гарантовано погодилася на умови договору про міжнародні гарантії безпеки для України, ще кілька попередньо погодилися. Про це він сказав у інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, деякі країни-гаранти заявили, що Україна придумала власну версію НАТО - "українське НАТО", обравши найпотужніші армії світу та Європи.

Але за НАТО треба платити, там же є внески, а ми "безкоштовне НАТО для України" придумали, і це в один бік діє. За нашою концепцією, якщо у гаранта трапляється, то ми ж не надаємо свою допомогу.

Очільник групи додав, що наразі невідомо, чи всі країни погодяться на пропозицію від України.

Однак Арахамія зазначив, що вже одна "хороша" країна гарантовано погодилася, а ще декілька "потужних" країн, яким українці "дуже зрадіють", попередньо погодилися, але чекають на подробиці.

Їх трохи засмучує отакий безкомпромісний через 72 години механізм активації. Але ми пояснюємо чому це. Ми могли б просто взяти копію 5 статті НАТО із задоволенням, якби у нас зараз не було війни і не було цього гіркого досвіду.

Він додав, що саме тому Україна наполягає на тому, щоб ця угода була створена таким чином, щоб всі країни, у тому числі росія, боялися нападати на Україну.