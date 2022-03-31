"Росія передислокувала менше 20% своїх військ під Києвом" - Пентагон [ Редагувати ]
За інформацією Пентагону, росія передислокувала менше 20% сил, раніше зосереджених навколо Києва. Деякі сили відійшли до білорусі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, Київ, як і раніше, зазнає авіаційних і наземних ударів.
Частина цих військ, за нашими оцінками, переміщується в білорусь. Ми не маємо для вас точної кількості, але це наші попередні оцінки.. Якщо росіяни серйозно ставляться до деескалації, тому що це їхня претензія, то вони мають відправити їх додому, але вони цього не роблять, принаймні поки що.
Очікується, що росія переоснастить їх і поповнить запаси для подальшої передислокації на території України, не повертаючи військових додому.
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