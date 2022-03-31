Ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровській області: є загиблі [ Редагувати ]
У четвер, 31 березня, у Дніпропетровській області було завдано ракетного удару по військовій частині.
Про це повідомив губернатор Валентин Резніченко.
За його даними, двоє людей загинули, п'ятеро - поранені. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.
Постраждалих госпіталізовано, на місці тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
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