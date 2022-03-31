Зеленський зідзвонився з Ердоганом: про що домовились політики [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 31 березня провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили можливу зустріч з путіним і гарантії безпеки.
Про це повідомляє турецьке видання NTV.
Однією з тем бесіди президентів України і Туреччини стала пройшла 29 березня в Стамбулі зустріч української та російської делегацій. Турецький лідер зазначив, що переговори надали значимий імпульс триваючому процесу припинення війни в Україні і встановлення миру. Разом з тим Ердоган повторив свою пропозицію провести в Туреччині зустріч Зеленського і Путіна.
Зеленський у своєму Twitter повідомив, що в ході бесіди відзначив високий рівень організації переговорів України і росії. За його словами, він погодив з Ердоганом подальші кроки по досягненню миру в Україні. Також глава держави подякував своєму турецькому колезі за готовність Анкари стати гарантом безпеки для України.
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