"Поки рано говорити про зустріч путіна й Зеленського" - речник Ердогана [ Редагувати ]
Говорити про зустріч президентів України та російської федерації Володимира Зеленського та володимира путіна поки що рано. Є достатньо питань, які потребують обговорення.
Про це каже представник президента Туреччини Ібрагім Калина.
За словами речника президента Туреччини, країна вважає недоречним спалювати мости з росією, оскільки хтось повинен бути посередником, який підтримуватиме зв’язок з окупантом.
"Чому Туреччина виступає посередником? Тому що, як я говорив раніше, спалювати всі мости з росією не можна. Хто тоді говоритиме з росією, хто підтримуватиме переговорний процес? Обов'язково потрібен актор", - заявив Калин.
Також, як відзначив речник, говорити про зустріч путіна й Зеленського поки рано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення.
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