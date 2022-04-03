Лікарі НДСЛ "Охматдит" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки [ Редагувати ]
Лікарі НДСЛ "Охматдит" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.
29 березня лікарі дитячої лікарні "Охматдит" прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.
Пацієнтка отримала поранення 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит".
МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей.
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