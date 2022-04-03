НАТО готове швидко надати членство Фінляндії та Швеції [ Редагувати ]
Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс здатний дуже швидко прийняти їх. Таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Ми ведемо гарний діалог із політичними лідерами Фінляндії... та зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити.
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