В Молдові 4 квітня оголошено день жалоби на згадку про загиблих мирних жителів України [ Редагувати ]
Фото: aa.com.tr
Президент Молдови Майя Санду заявила, що 4 квітня в республіці оголошено день жалоби на згадку про загиблих мирних жителів України.
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