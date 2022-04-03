У Зеленського заявили, що росія планувала геноцид в Україні [ Редагувати ]
Росія планувала геноцид в Україні. Російські окупанти хотіли приховати військові злочини за допомогою мобільних крематоріїв.
Про це повідомляє радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.
"Російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром і колонами Росгвардії. Але за ними завжди слідували мобільні крематорії", - написав у Twitter Подоляк.
Він задався питанням: Навіщо росіяни брали з собою в Україну мобільні крематорії? За його словами, тепер стало зрозуміло для чого - щоб приховати військові злочини.
"Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", - підсумував радник голови ОП.
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