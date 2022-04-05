Нові санкції ЄС проти росії стосуватимуться лізингу літаків, авіапалива та сталі - CNBC [ Редагувати ]
До п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти росії можуть увійти обмеження на лізинг літаків, імпорт та експорт авіапалива, виробів зі сталі, а також предметів розкоші. Про повідомили джерела CNBC, однак зазначили, що заходи ще обговорюються та можуть змінитися.
Брюссель у відповідь на російське вторгнення росії до України наприкінці лютого заборонив нові поставки, техобслуговування та страхування всіх російських літаків.
Він зобов'язав повернути лізингодавцям усі літаки, які вже здані в лізинг. У середині березня ЄС відмовився від імпорту російської сталі та заборонив експорт сталевої продукції та предметів розкоші.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 4 квітня заявив, що Брюссель терміново розгляне нові санкції у зв'язку з різаниною, яку рашисти влаштували у передмістях Києва. США й інші країни також підтвердили готовність запровадити нові обмеження проти країни-агресора.
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