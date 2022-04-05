Україна чекає від Грузії доказів того, що вона не допомагає росії - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо можливої допомоги грузинської влади росії в уникненні санкцій.
Кулеба розповів, що вплив санкцій на рф був би давно мінімізований, якби Україна не мала важелів впливу на Грузію та інші країни. У ситуаціях, коли контакту з іноземним урядом немає, українська влада знаходить впливового партнера.
"Стосовно Грузії, то ми чекаємо на офіційні докази та переконливі аргументи від Грузії, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати до них, якщо ці докази та аргументи не будуть достатньо переконливими", – заявив міністр.
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