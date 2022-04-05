"Запрацюють найближчими днями": Кулеба про п'ятий пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти росії протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.
по темі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо можливої допомоги грузинської влади росії в уникненні санкцій
На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, перемир'я росії та України недостатньо, щоб знімати санкції з окупанта
Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан рф, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения
Міністерство закордонних справ Румунії оголосило 10 російських дипломатів персонами нон грату
Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон ґрата за "участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу"