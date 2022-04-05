Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти росії протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.