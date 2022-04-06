Байден підписав новий пакет допомоги для України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Американський президент Джо Байден заявив про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги задля протистояння у війні проти рф.
Про це повідомляє CBS.
Американський президент підписав указ про військово-технічну допомогу Україні. У пакеті допомоги – протитанкові ракети Javelin.
Напередодні новий пакет допомоги на суму 100 млн доларів анонсував держсекретар Ентоні Блінкен. Левова частка цих коштів піде на Javelin. Угода стала результатом зусиль із укріплення оборони України в протистоянні з рф.
Держсекретар пообіцяв продовжувати військово-технічну підтримку ЗСУ. За словами Блінкена, Сполучені Штати пришвидшать постачання озброєнь.
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