Летіла в бік Полтави: у Сумській області ЗСУ збили ворожу ракету [ Редагувати ]
У Сумській області українські військові збили ракету окупаційних військ. Її ворог направляв в бік Полтави. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram.
Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи - це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію.
Крім того, на території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.
Разом з тим він повідомив, що триває в Сумській області активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів.
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