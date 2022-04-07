У Сумській області українські військові збили ракету окупаційних військ. Її ворог направляв в бік Полтави. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram.

Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи - це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію.

Крім того, на території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Разом з тим він повідомив, що триває в Сумській області активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів.