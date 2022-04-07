Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність посилити санкції проти росії та її енергосектору. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Він закликав до демонтажу уже побудованого газопроводу "Північний потік-2", оскільки "такі проекти є політичними".

Режим санкцій має бути посилено. Я взагалі не сумніваюся в цьому. Це, звичайно, дуже складне завдання...Найкраще було б заблокувати росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу - від нафти.

Він підкреслив, що Варшава виступає проти створення газопроводів між росією та Німеччиною, заявивши, що це "політичні проекти", спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії.

Своєю чергою він закликав демонтувати "Північний потік-2".