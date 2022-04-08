Євросоюз ввів п'ятий пакет санкцій проти росії: нові обмеження [ Редагувати ]
Європейський союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти росії за збройну агресію проти України. Про це повідомляє Рада ЄС.
Він включає ембарго на імпорт російського вугілля і ряд інших обмежень.
Повідомляється, що п'ятий пакет включає ряд заходів, покликаних посилити тиск на російський уряд і економіку, а також обмежити ресурси кремля для ведення війни.
Ці санкції були прийняті після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших місцях, що знаходяться під російською окупацією. Мета наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську і агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в кремлі, що їх незаконна агресія дорого обходиться.
П'ятий пакет санкцій включає:
- заборону на купівлю, імпорт або передачу російського вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС з серпня 2022 року;
- заборону на доступ до портів російським кораблям. Виняток для сільськогосподарських і харчових вантажів, гуманітарної допомоги та енергетики;
- заборону на будь-які російські та білоруські автоперевезення в межах країн ЄС, в тому числі на транзит. Виняток для фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових вантажів, включаючи пшеницю;
- заборону на експорт авіапалива, квантових комп'ютерів, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення та іншого обладнання. А також заборону на імпорт деревини, цементу, добрив, морепродуктів і алкоголю;
- заборону на участь російських компаній в державних закупівлях в країнах-членах ЄС, будь-якої фінансової підтримки російських державних органів, заборону на депозити, криптокошельки, а також на продаж росії і білорусі банкнот і переказних цінних паперів, номінованих в будь-якій офіційній валюті країн ЄС.
Крім того, введено санкції проти компаній, продукція яких зіграла роль у вторгненні до України, ключових олігархів і бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів, а також членів сімей підсанкційних осіб.
Також вводиться повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками, на частку яких припадає 23% ринку банківського сектора росії.
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