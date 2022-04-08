"Так росія захищає Донбас": Зеленський висловися про удар по Краматорську [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де у той момент перебували майже 4 тисячі цивільних. За словами президента України Володимира Зеленського, це був приклад того, як росія захищає Донбас.
Про це він заявив під час виступу перед парламентом Фінляндії.
російські військові ударили по вокзалу у Краматорську. По звичайному залізничному вокзалі. По звичайним людям. Військових там не було. Люди, які чекали потяги, щоб виїхати на безпечну територію. Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає.... Ось так росія прийшла захищати Донбас, ось так росія прийшла захищати російськомовних людей.
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