Російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де у той момент перебували майже 4 тисячі цивільних. За словами президента України Володимира Зеленського, це був приклад того, як росія захищає Донбас.

Про це він заявив під час виступу перед парламентом Фінляндії.