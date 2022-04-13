Наближаються травневі свята, коли українці традиційно відпочивають додатково 1 і 9 травня. Але цього року через війну і воєнний стан все може змінитися, як і зі скасуванням вихідного в понеділок після Великодня.

Після продовження 26 березня воєнного стану в Україні ще на тридцять днів, стало зрозуміло, що додаткового вихідного на Великдень не буде через внесені до Трудового кодексу зміни.

Поки термін дії воєнного стану не поширюється на травневі свята. Якщо ж його продовжать, тоді в календарі можуть бути зміни.

Скільки вихідних нас чекає в травні

Попередньо, відпочивати українці будуть 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня.

Тобто в останньому місяці весни 20 робочих і 11 вихідних днів. Оскільки 1 травня - це неділя, 2 травня теж може бути вихідним днем.

Свята в травні 2022